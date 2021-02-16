Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили в Великобритании еще одну разновидность коронавируса. Она уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах, сообщает Guardian.

Эта разновидность COVID получила название B1525. Кроме Великобритании, этот вариант коронавируса также был найден в Дании, Нигерии, США, Гане, Франции, Австралии, Канаде и Испании.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что виды коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. "Британский" штамм был обнаружен уже в 86 странах, "южноафриканский" - в 44 странах, а "бразильский/японский" штамм - в 15.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Ранее мы писали о том, что Великобритания ужесточает правила въезда. С понедельника, 15 февраля, все прибывающие в страну должны будут дважды сдавать тест на COVID-19. При этом по-прежнему будет действовать правило о 10-дневной самоизоляции по приезду в страну.

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