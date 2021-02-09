В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса Великобритания ужесточает правила въезда. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, выступая в Палате общин британского парламента.

С понедельника, 15 февраля, все прибывающие в страну должны будут дважды сдавать тест на COVID-19 - на 2-й и 8-й день нахождения в стране. При этом по-прежнему будет действовать правило о 10-дневной самоизоляции по приезду в страну.

Перед въездом в Соединенное Королевство все прибывающие должны будут заполнить форму на сайте правительства, чтобы забронировать себе тесты на коронавирус, которые они затем смогут получить в аэропортах.

Таким образом, с учетом обязательного требования о наличии при себе отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, все лица, посещающие Великобританию, должны будут в общей сложности трижды сдавать анализы.

Те, кто прибывает на Туманный Альбион из 33 государств, входящих в группу "повышенного риска", должны будут провести 10 дней на карантине в гостиницах за свой счет.

В "черный список" вошли ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, Аргентина, Бразилия, Перу, Чили, а также иные государства Латинской Америки. Эта норма начнет действовать с 15 февраля.

При помощи этой меры власти рассчитывают снизить риск завоза в страну новых и потенциально более опасных штаммов коронавируса, в частности бразильского и южноафриканского.

Глава британского Минздрава отметил, что уже подписаны соглашения с 16 отелями, которые готовы предоставить в общей сложности 4,6 тыс. комнат. Прибывающие должны будут заплатить 1 750 фунтов стерлиенгов ($2 410) за 10-дневное проживание в гостинице.

За несоблюдение данных правил ужесточается ответственность:

при отказе сдавать тест на коронавирус - штраф на сумму до 2 тыс. фунтов ($2,7 тыс.);

при сокрытии от властей информации о посещении страны из группы "повышенного риска" - тюремное заключение на срок до 10 лет.

Власти Великобритании ужесточают правила въезда из-за того, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, созданная вместе с Оксфордским университетом вакцина, практически бесполезна от южноафриканской мутации коронавируса.

В стране уже выявили 147 случаев заражения южноафриканским штаммом. При этом часть инфицированных в последнее время не покидала пределы Великобритании.

Ранее сообщалось, что правила въезда на свою территорию ужесточили Грузия, Болгария, Канада и Австрия.