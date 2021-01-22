"Британский" вид коронавирусной инфекции признан не только распространяющимся с высокой скоростью, но и более смертоносным. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, дополнительное время ученым будет нужно для того, чтобы лучше изучить штамм COVID-19, зверствующий на территории страны и получить о нем более точную информацию.

Есть некоторые предположения, что выявленный в Великобритании вариант коронавируса может быть связан с более высокими показателями смертности. Я хочу подчеркнуть, что вокруг этих цифр много неопределенности, и нам нужно дополнительное время, чтобы получить точную информацию об этом.

Отмечается, что новый вариант коронавируса в настоящий момент официально признан на 30% смертоноснее. Таким образом, 10 зараженных пожилых людей, возрастом 60 лет из тысячи, умрут, а при новом варианте количество смертей увеличится до 13.

Ранее мы писали, что в Британии выявили первый случай "бразильского" штамма COVID. Один из двух штаммов был получен в Японии от некоторых японцев, приехавших из Бразилии, а второй - более распространен именно в жаркой стране.

Кроме того, Германию "атакует" неизвестный штамм коронавирусной инфекции. Однако в стране утверждают, что пока нет острой необходимости для поднятия паники.

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