В Новой Зеландии, самый большой город страны Окленд, закрыли на карантин впервые за полгода. Это связанно с тем, что там были зафиксированы три новых случая коронавируса. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает "Голос Америки".

Новые случаи коронавируса обнаружили в семье женщины. Она работает в компании, которая специализируется на стирке для авиалиний.

Читайте также Карантин в Украине могут продлить: названа дата

Женщина не поднималась на борт самолетов, и теперь медики пытаются понять, каким образом она могла заразиться.

Я прошу людей Новой Зеландии и в дальнейшем быть сильными и умеренными. Я знаю, что мы чувствуем себя одинаково, когда это случается. У нас у всех есть ощущение "только бы не снова". Но помните, мы прошли через это раньше, и это означает, что мы знаем, как из этого выбраться - вместе.

Новая Зеландия вводит первый карантин за последние полгода. До этого страна была успешным примером сдерживания эпидемии, так как там удалось остановить распространение коронавируса.

Однако уже в полночь в воскресенье в городе вступил в действие карантин. В других частях страны усилят меры безопасности, но к локдауну прибегать пока не будут.

Ранее мы писали, что в Украине вернут "красную" зону карантина. По словам Степанова, такая мера будет приниматься к региону, где рост количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней будет более 50%.

Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.