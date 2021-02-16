СБУ викрила мережу агітаторів [ Редактировать ]
СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та розправи над правоохоронцями. До неї входило шестеро людей із різних регіонів України. Усі вони діяли за вказівкою кураторів із РФ.
Під час обшуку у їхніх помешканнях правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання і засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. П'ятьом фігурантам вже повідомили про підозру.
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