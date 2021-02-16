Конгрес США розслідуватиме штурм Капітолію [ Редактировать ]
У Конгресі США створять незалежну комісію для розслідування штурму Капітолію. Про це заявила спікерка нижньої палати Ненсі Пелосі. Також комісія з'ясує, чи готова поліція Капітолію до таких інцидентів у майбутньому.
Нагадаю, внаслідок штурму Капітолію шостого січня загинуло п'ятеро осіб. Через це палата Представників вже вдруге оголосила імпічмент Дональду Трампу, як підбурювачу до штурму. Утім, Сенат його не підтримав.
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