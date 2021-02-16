Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 16 февраля, выявили 3 143 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.
Также за прошедшие сутки было госпитализовано 915 человек; 150 человек умерли; 6 189 человек выздоровели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 308 случаев;
Винницкая область - 210 случаев;
Волынская область - 95 случаев;
Днепропетровская область - 85 случаев;
Донецкая область - 60 случаев;
Житомирская область - 18 случаев;
Закарпатская область - 204 случая;
Запорожская область - 95 случаев;
Ивано-Франковская область - 621 случай;
Киевская область - 136 случаев;
Кировоградская область - 20 случаев;
Луганская область - 26 случаев;
Львовская область - 115 случаев;
Николаевская область - 55 случаев;
Одесская область - 127 случаев;
Полтавская область - 149 случаев;
Ривненская область - 88 случаев;
Сумская область - 7 случаев;
Тернопольская область - 67 случаев;
Харьковская область - 131 случай;
Херсонская область - 6 случаев;
Хмельницкая область - 50 случаев;
Черкасская область - 99 случаев;
Черновицкая область - 343 случая;
Черниговская область - 28 случаев.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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