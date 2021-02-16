В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 16 февраля, выявили 3 143 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.

Также за прошедшие сутки было госпитализовано 915 человек; 150 человек умерли; 6 189 человек выздоровели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 308 случаев;

Винницкая область - 210 случаев;

Волынская область - 95 случаев;

Днепропетровская область - 85 случаев;

Донецкая область - 60 случаев;

Житомирская область - 18 случаев;

Закарпатская область - 204 случая;

Запорожская область - 95 случаев;

Ивано-Франковская область - 621 случай;

Киевская область - 136 случаев;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 26 случаев;

Львовская область - 115 случаев;

Николаевская область - 55 случаев;

Одесская область - 127 случаев;

Полтавская область - 149 случаев;

Ривненская область - 88 случаев;

Сумская область - 7 случаев;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 131 случай;

Херсонская область - 6 случаев;

Хмельницкая область - 50 случаев;

Черкасская область - 99 случаев;

Черновицкая область - 343 случая;

Черниговская область - 28 случаев.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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