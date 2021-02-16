Вместо того, чтобы заниматься налаживанием взаимоотношений с МВФ и отвечать за вверенный ему блок "монетарная стабильность", замглавы НБУ Дмитрий Сологуб занимается критикой руководства и судебными тяжбами с работодателем. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет финансовый эксперт, журналист Денис Безлюдько.

"Вот все ржут с Тимофея Милованова с его "МВФ обкакался". Я к нему теплых чувств не испытываю. Но ведь он не имел отношения к миссии МВФ. У меня есть еще над кем поржать, чьи действия имели влияние на отказ Фонда. Например, с зампреда НБУ Дмитрия Сологуба, который еще осенью вещал, что "отношения с МВФ надо выстраивать с нуля", а правительство все не так делает. За что собственно и выговор получил", - пишет Денис Безлюдько.

Он отметил, что Сологуб так увлекся критикой начальства и судебными тяжбами с основным местом работы, что "забил" на вверенный ему блок "Монетарная стабильность".

"В фонде офицеры пугливые. Их и постоянные слухи о смене правительства пугают, и терки с КС, и, особенно, когда Нацбанк потряхивает, как одного из столбов стабильности и участника подписанного Меморандума. И особенно, когда офицеры НБУ говорят, что нам транша не видать, как своих ушей. Уж лучше б просто, как говорят злые языки, с водителем в настольный теннис играл в рабочее время", - отметил журналист.

Как ранее сообщалось, сотрудники НБУ сообщили, что заместитель главы правления Национального банка Украины Дмитрий Сологуб игнорирует правила работы в организации, не появляясь на рабочем месте и не выполняя своих обязанностей. В частности, там отмечают, что Сологуб редко бывает на работе, а когда все же приезжает на работу, то не к 9.00, как остальные сотрудники, а к обеду. После чего идет играть в настольный теннис (см. фото).

Напомним, в октябре Совет НБУ огласил недоверие и выговор двум замглавы Нацбанка – Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. В январе 2021 года Печерский суд Киева не удовлетворил иск Сологуба против регулятора – тот оспаривал вынесение выговора.