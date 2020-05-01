В Боярке девушка сломала фонтан ради "крутого фото" (видео) [ Редактировать ]
В городе Боярка Киевской области девушка случайно сломала фонтан на одной из центральных улиц, позируя ради необычной фотографии. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
С заявлением о повреждении фонтана в полицию обратилась работник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, рядом с которым расположен фонтан. Правоохранители быстро нашли "вандала", который успел "прославиться" в соцсетях, куда слили видео с моментом разрушения фонтана.
Как оказалось, фонтан сломала 20-летняя местная жительница. Полицейским девушка пояснила, что хотела сфотографироваться на верхушке фонтана с сестричкой на плечах. Конструкция не выдержала их веса и рухнула, повредив бассейн, который не подлежит ремонту.
"Крутое фото" дорого обойдется девушке и ее родителям. Коммунальное предприятие, которому принадлежит сломанный фонтан, оценило его в 37 тысяч гривен. Кроме того, ей придется заплатить за хулиганство немалый штраф - от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн.
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