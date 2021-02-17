На нещодавнє загострення на фронті відреагували Сполучені Штати. Зокрема у місії США при ОБСЄ наголосили, що Росія відповідальна перед загиблими та пораненими в конфлікті, який вона спровокувала та розпалює. У місії укотре наголосили на необхідності виконання Мінських домовленостей. Цитата:

Активізація бойових дій минулого вікенду демонструє, що Росія здатна нарощувати насилля в Україні, коли їй заманеться. Це яскраве нагадування про те, що Росія керує конфліктом в Україні. Це також підкреслює необхідність виконання Мінських угод, починаючи з виведення Росією своєї військової техніки і припинення підтримки збройних формувань, маріонеток та інших угруповань.