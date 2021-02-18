Собака с выдающимся интеллектом попала в Книгу рекордов Гиннесса (фото) [ Редактировать ]
Источник: Guinness World Records
Бордер-колли по кличке Ким из британского города Долгеллау попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая пастушья собака в мире. Об этом сообщается на сайте издания.
Собаку с выдающимся интеллектом купили на онлайн-аукционе Farmers Marts за $38 893. Торги состоялись за день до того, как ей исполнился один год.
Фермер и дрессировщик собак Дьюл Дженкинс воспитавший Ким, заявил, что ее интеллект соответствует уровню трехлетней овчарки.
Она делала все - пасла скот и овец, она готова к любым испытаниям или работе на ферме для кого-угодно.
Новым хозяином собаки с уникальным интеллектом стал фермер из британского Стаффордшира.
Предыдущий рекорд цены принадлежал валлийской овчарке по кличке Хенна, которую в октябре 2020 продали за $26 тыс.
Напомним, что кинологи назвали опасные для собак цветы и растения.
"Подробности" также писали о том, как быстро собаки запоминают новые слова.
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