Рост Фредди в холке достигал 103,5 сантиметров, а если он становился на задние лапы - 226 см Источник: Guinness World Records

В Великобритании в возрасте 8,5 лет умер немецкий дог по кличке Фредди, который носил громкий титул "самой высокой собаки в мире". Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

Рост Фредди в холке достигал 103,5 см, а если он становился на задние лапы (это достижение Гиннес не засчитывает) - то и все 226 см.

Хозяйка собаки Клэр Стоунмен з Эссекса, Великобритания, опустошена кончиной своего питомца:

Он был не просто самой высокой собакой, но и собакой с самым большим и любящим сердцем. Абсолютно глупый бездельник, которого кормили с рук. Будучи щенком, он был самым младшим в помете. Я получила его на пару недель раньше, чем было положено, потому что мама перестала его кормить. Я и предположить не могла, что он собирается "вымахать" таким гигантом.

Абсолютный рекорд роста принадлежал собаке по кличке Зевс из американского штата Мичиган. Он умер в 2011 году. Высота Зевса в холке составляла 111,8 сантиметра.

Ранее сообщалось, что девушка с самыми длинными ногами попала в Книгу рекордов Гиннесса.