Как быстро собаки запоминают новые слова: ответ ученых [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Во время игры с хозяином собаки могут запомнить новые слова после трех или четырех повторений. Это похоже на то, как расширяется словарный запас малышей в возрасте двух-трех лет. Статью нейрофизиологов опубликовал научный журнал Scientific Reports.
Собак отличают некоторые интеллектуальные способности и черты психики, которые раньше считались исключительной особенностью человека. Лишь недавно ученые выяснили, что четвероногие питомцы умеют понимать интонации и смысл слов, произносимых хозяевами.
При этом они воспринимают речь почти теми же регионами мозга, что и человек. Кроме того, собаки умеют распознавать эмоции на лицах знакомых и незнакомых людей. Но они общаются с людьми не ради еды, а ради внимания и положительных эмоций.
Профессор Будапештского университетаАдам Миклоши и его коллеги открыли еще одну способность собак. Они наблюдали, как две талантливые собаки, бордер-колли по кличке Виски и йоркширский терьер Вики-Нина, быстро запоминали новые слова, играя со своими хозяевами.
Для эксперимента ученые создали "игровую площадку" с 25 различными игрушками. Часть из них были похожи друг на друга, а другие отличались формой, типом и цветом.
Владельцы собак должны были выбрать игрушку, незнакомую их питомцу, придумать для нее произвольное название и использовать его при общении с животными. Ученые наблюдали, запоминали ли собаки новые "имена", как быстро это происходило, и через какое время они забывали подобную информацию.
Оказалось, что собаки легко отличали новую игрушку от других. Если они играли в одиночестве, то не могли различить названия двух незнакомых им предметов. Когда же к игре присоединялись хозяева, собаки смогли очень быстро выучить названия шести незнакомых игрушек, услышав их всего три-четыре раза.
По словам ученых, это сближает животных с детьми ясельного возраста, которые постепенно осваивают родной язык и расширяют словарный запас. С другой стороны, собаки в, в отличие от людей, забывали слова очень быстро - всего через час после начала эксперимента.
Напомним, что кинологи назвали опасные для собак цветы и растения.
Ранее сообщалось, что в продажу поступил "умный" ошейник, который определяет эмоции собак.
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