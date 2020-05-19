"Укрпочту" превращают в банк: что получат украинцы [ Редактировать ]
19 мая Верховная Рада Украины 232 голосами приняла в первом чтении законопроект 2788-Д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи". Документ предусматривает привлечение национального почтового оператора "Укрпочта" к оказанию банковских услуг населению. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Сегодня банкоматы есть только в 30% населенных пунктов, банковские отделения - только в 6%. По уровню доступности финансовых услуг мы где-то рядом с Угандой, Габоном и Эквадором. Законопроектом, который сегодня поддержали депутаты в первом чтении, вводится система почтовых счетов, которые фактически приравниваются к банковским. Это позволит "Укрпочте" обеспечивать доступными финансовыми услугами всех украинцев, потому что даже в самых городах и селах, в отличие от банков, есть почтовые отделения", - прокомментировал принятие законопроекта министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
От расширения услуг "Укрпочты" в первую очередь выиграют 15 млн граждан, проживающих в сельской местности, считает гендиректор предприятия Игорь Смилянский. Жители украинской глубинки смогут более удобным способом получать пенсии, другие социальные выплаты, денежные пособия или осуществлять перевод средств.
"Благодаря законопроекту 2788-Д 100% украинцев смогут открыть счета, которые сокращают расходы из госбюджета на 2 млрд грн ежегодно. Это поможет привлечь 25-30 млрд грн в экономику страны и не будет стоить госбюджету ни копейки", - написал Игорь Смилянский в Facebook.
Напомним, что "Укрпочта" поменяла условия работы на время карантина.
по теме
Верховна Рада ухвалила закон про банківську діяльність
Верховна Рада ухвалила закон про банківську діяльність. Його ще називають "антиколомойським". Документом забороняється повертати колишнім власникам націоналізовані або збанкрутілі банки. Навіть - попри протилежне рішення суду
В "ПриватБанке" отреагировали на банковский закон
Банк "сможет и далее уверенно работать и стремительно развиваться"
Рада приняла "банковский закон": что это значит
Народные депутаты 270 голосами "за" приняли закон, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам. Во время голосования в парламенте присутствовал президент Зеленский, который призвал "защитить экономику" и поддержать законопроект.
Верховна Рада наблизилася до голосування по "антиколомойському закону"
Робота за змістом. Верховна Рада сьогодні впритул підібралася до славнозвісного "антиколомойського" закону про банки щоправда, сам законопроєкт ще не чіпали
Верховна Рада не розглядатиме закон про подвійне громадянство
Народні депутати повернулися до звичного режиму роботи. І вже розблокували підписання "антиколомойського закону"