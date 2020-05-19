19 мая Верховная Рада Украины 232 голосами приняла в первом чтении законопроект 2788-Д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи". Документ предусматривает привлечение национального почтового оператора "Укрпочта" к оказанию банковских услуг населению. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Сегодня банкоматы есть только в 30% населенных пунктов, банковские отделения - только в 6%. По уровню доступности финансовых услуг мы где-то рядом с Угандой, Габоном и Эквадором. Законопроектом, который сегодня поддержали депутаты в первом чтении, вводится система почтовых счетов, которые фактически приравниваются к банковским. Это позволит "Укрпочте" обеспечивать доступными финансовыми услугами всех украинцев, потому что даже в самых городах и селах, в отличие от банков, есть почтовые отделения", - прокомментировал принятие законопроекта министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

От расширения услуг "Укрпочты" в первую очередь выиграют 15 млн граждан, проживающих в сельской местности, считает гендиректор предприятия Игорь Смилянский. Жители украинской глубинки смогут более удобным способом получать пенсии, другие социальные выплаты, денежные пособия или осуществлять перевод средств.

"Благодаря законопроекту 2788-Д 100% украинцев смогут открыть счета, которые сокращают расходы из госбюджета на 2 млрд грн ежегодно. Это поможет привлечь 25-30 млрд грн в экономику страны и не будет стоить госбюджету ни копейки", - написал Игорь Смилянский в Facebook.

Напомним, что "Укрпочта" поменяла условия работы на время карантина.