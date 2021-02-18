Саме тому, що швидка не могла доїхати до хворої, у селі неподалік Рівного померла жінка

Саме тому, що швидка не могла доїхати до хворої, у селі неподалік Рівного померла жінка. Коли ж до населеного пункту пробилась спецтехніка, було вже запізно. Люди звинувачують служби, які не розчистили вчасно проїзди до села і залишили їх у повній блокаді майже на тиждень. Подробиці у нашому сюжеті.

Пані Ольга заледве стримує сльози. Її сестрі Тамарі Потапчук було 56. Вона все життя пропрацювала медсестрою. Допомагала іншим, та коли підмога знадобилася їй самій, врятувати жінку не змогли.

Ольга Стрихарчук, жителька села Гориньград Другий (сестра Тамари Потапчук ):

Вона чую синіє, задихається, а я шо там, шо могла. От температури кололи анальгін, димедрол, що могли вже спасали і шо нічо не помогло.

Село Гориньград Другий за 12 кілометрів від Рівного. Тут немає ані фельдшерського пункту, ані амбулаторії. Ольга каже, обдзвонила і "швидку", і рятувальників. Та нікого посеред ночі на допомогу не дочекалася.

Валерій Ковальчук, керівник Рівненської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги:

В 03:11 поступив виклик. Бригада виїхала із села Новоукраїнки. Це найближче. Заметено, загрузли. Фельдшер взяв ящик і пішов пішки.

Виїхати з села самотужки не могли, кажуть селяни, бо дорогу замело настільки, що навіть коні вгрузали в переметах.

Ольга Немеришина, жителька села Гориньград Другий:

Дзвонили всі. Вони нас годували - завтра, сьогодні до вечора і так тянули. В їх реакції на наші звернення "нуль".

Тієї ж ночі в село Гориньград Другий важкій техніці вдалося пробити дорогу. Щоправда, в об'їзд через сусідні села. А це гак у понад сорок кілометрів.

Сергій Пирогов, житель села Гориньград Другий:

Я весь час боявся, аби він не зламався. Він димів там. Він раз п'ять, мабуть, зупинявся, щоб просто перепочила техніка, бо дев'ятнадцять годин він шкріб це все.

Та коли спецтехніка розчистила дорогу, було вже запізно. Селяни шоковані, що поруч з обласним центром тиждень довелося жити як в блокаді. Діти в школу не ходили, маршрутки не доїжджали.

Олена Сморгін, жителька села Гориньград Другий:

Люди ходили пішки на білу криницю ті, хто працює в обласній лікарні. Перші дні по груди грузли.

Дорога перебуває на балансі в облдержадміністрації. Місцеві чиновники чистити сніг у тутешніх селах найняли київського підрядника.

Зоряна Попова, начальниця управління дорожнього господарства Департаменту з питань будівництва і архітектури Рівненської ОДА:

15 числа техніка там працювала з другої години дня і до опівночі до другої години ночі проїзд на Гориньград Другий був повністю забезпечений.

Нині Гориньград Другий потроху оговтується. Напередодні у сільський магазин вперше за тиждень привезли хліб. Але полиці крамниці ще й досі напівпорожні.

Ніла Рогальська, продавчиня:

Вже пробилася і розібрали весь хліб. За пів години розібрали увесь хліб.

Одразу після того, як знімальна група поїхала з села, туди приїхала важка техніка.