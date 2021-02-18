Компания Nvidia искусственно снизит эффективность графических процессоров своей новой видеокарты GeForce RTX 3060. Об этом сказано в заявлении тайваньского производителя.

"Обрезка" мощности коснется только майнинга криптовалюты Ethereum.

Выпуская 25 февраля GeForce RTX 3060 мы делаем важный шаг, чтобы гарантировать, что графические процессоры GeForce окажутся в руках геймеров.

В Nvidia заявили, что программные драйверы RTX 3060 способны определить, что их используют для добычи Ethereum, и автоматически снижают скорость хеширования (эффективность майнинга криптовалюты) примерно на 50%.

Одновременно с этим Nvidia анонсировала выпуск процессор для профессиональной добычи криптовалют - Cryptocurrency Mining Processor (CMP). Данные устройства не просчитывают графику, их нельзя подключить к дисплею. Благодаря более низкому пиковому напряжению ядра и частоты они оптимизированы только для майнинга криптовалют. Ожидается, что продажи NVIDIA CMP начнутся в первом квартале 2021 года.

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