Летом 2020 года компания Nvidia скромно анонсировала новое поколение видеокарт GeForce под кодовым названием Ampere. Первыми видеоускорителями, поступившими в продажу октябре, были модели топового сегмента: GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. Их ценники оказались довольно высокими и стартовали от 700 долларов.

Сегодня настало время для новой "народной" видеокарты, которая оказалась самой привлекательной для геймеров – RTX 3060 Ti.

Особенность новинки в том, что при ее цене в 399 долларов она обладает мощностью, сопоставимой с топовыми видеокартами прошлого поколения. В тестах различных технических изданий видеокарта RTX 3060 Ti выдает картинку на уровне с RTX 2080 Super, а стоит гораздо дешевле.

RTX 3060 Ti требует 12-пинового питания и потребляет 200 Вт

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti содержит GPU на базе архитектуры Ampere, который включает 4864 CUDA ядер. Базовая частота графического процессора составляет 1410 МГц, а повышенная частота – 1665 МГц. Устройство содержит 8 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 256 бит.

Температурные режимы, в которых работает GeForce RTX 3060 Ti требуют наличие двухслотовой системы охлаждения и как минимум двух вентиляторов.

RTX 3060 Ti / Фото: The Verge

Также для питания такого игрового монстра необходим 12-контактный коннектор питания – она потребляет около 200 Вт электроэнергии. Поэтому, чтобы она работала эффективно, в компьютере должен быть установлен блок питания мощностью как минимум 600 Вт.

Выходные порты DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1 / Фото: The Verge

В качестве интерфейсов подключения присутствуют три разъема DisplayPort 1.4a и один современный HDMI 2.1, способный выдавать картинку в разрешении 4K при 120 Гц – такой разъем присутствует у новых игровых приставок Xbox Series X и PlayStation 5.

Видеокарта уже поступила в продажу по всему миру, однако ажиотаж огромен – спрос на видеокарту небывалый, и не все пока могут получить ее даже по официально заявленной цене.

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