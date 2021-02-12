Внезапный всплеск курса биткоина, который каждую неделю устанавливает новые рекорды стоимости, активизировал майнеров, скупающих все новые модели видеокарт на рынке. Огромный спрос на новую серию RTX 3000 взвинтил ценники до небес. Чтобы как-то справиться с поставками, Nvidia пришла к отчаянному решению запустить производство старых видеокарт.

В прошлом месяце прошел слух, что Nvidia "перезапускает" RTX 2060, чтобы помочь уменьшить острую нехватку видеокарт на рынке.

Сегодня тайваньский производитель официально подтвердил, что действительно возобновит производство аппаратуры устаревших поколений – графических процессоров на архитектуре Turing и Pascal, вернув в продажу GTX 1050 Ti и RTX 2060 для партнеров и в розницу. Это подтвердил представитель Nvidia в интервью изданию PCWorld.

Старые видеокарты серии GTX снова в продаже

Несмотря на то, что видеокарта GTX 1050 Ti была выпущена еще в 2016 году за 140 долларов, она является второй по популярности картой в Steam, которую используют почти 7% участников сервиса. RTX 2060, выпущенная в 2019 году за 349 долларов, находится на пятом месте с долей в 3,5%.

Статистика популярности видеокарт в Steam

Использование более старых комплектующих означает, что производственные затраты на эти карты не будут слишком высокими. А в случае GTX 1050 Ti, в которой используется память GDDR5, она вообще выгодна производителю из-за острой нехватки GDDR6.

Nvidia GTX 1050 Ti

Второе удобство старых видеокарт для потребителей заключается в том, что GTX 1050 Ti и RTX 2060 абсолютно непригодны для современного майнинга, так как слишком медленные для добычи биткоинов, однако их мощности и объема видеопамяти вполне достаточно для современных видеоигр в разрешении Full HD.

Добытчики криптовалют в последнее время настолько отчаялись, что скупают оптом ноутбуки с мобильными видеокартами Ampere напрямую у производителей.

RTX 2060

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как главный конкурент биткоина Ethereum рекордно подорожал. Также недавно биткоин-миллионер поиздевался над геймерами дорогим BMW с видеокартами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.