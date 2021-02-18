Актор з фільму "Службовий роман" пішов із життя [ Редактировать ]
Сьогодні пішов із життя актор Андрій Мягков. Відомий усім за фільмами "Службовий роман" та "Іронія долі, або "З легкою парою!". У дитинстві Мягков пережив блокаду Ленінграду. Навчався на інженера. Але з юних років захоплювався театром. Гру майбутнього артиста в студентському драмгуртку помітив один із педагогів Школи-студії МХАТ та запросив на вступні іспити.
Так почалася кар'єра вже Мягкова-актора. За своє життя грав у багатьох відомих театрах. Його останнє місце роботи - Московський художній театр імені Чехова. Попередня причина смерті - серцева недостатність. Актор помер удома ще до приїзду лікарів. Непритомним його знайшла дружина Анастасія Вознесенська. Андрію Мягкову було 82.
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