Пам'ять героїв Небесної сотні вшанували напередодні ввечері на Майдані. Спочатку у Михайлівському Золотоверхому соборі відслужили панахиду за загиблими бійцями. потім із Михайлівської площі кілька сотень людей рушили пам'ятною ходою через Європейську площу, вулицю Грушевського та Інститутську до Алеї Героїв Небесної Сотні.

Скорботні заходи триватимуть в Україні до 20-го лютого. По всій країні заплановані тематичні виставки, показ фільмів та екскурсії.

Олег, учасник Революції Гідності:

Важкий день 18, дивіться - це в нас якби народження 18, тому що 7 років тому, ну от, побратими, я Валєра, - ми тяжкі поранення були на Майдані.

Валерій, учасник Революції Гідності: