TikTok в Украине могут запретить: обеспокоенные родители собирают подписи [ Редактировать ]
В Киевской области собрали более 10 000 подписей за запрет известной социальной сети TikTok. Причиной такой "шумихи" стал ряд трагических случаев с детьми в одной из школ области.
Так, родители обеспокоены тем, что дети смотрят видео в TikTok и пытаются повторить увиденное в реальной жизни. Они глотают таблетки и делают прочие гадости, уже есть пострадавшие и погибшие.
Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает идею закрытия TikTok.
Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые. Но это должен делать провайдер - владелец TikTok так же, как Facebook или YouTube, они должны контролировать контент и не позволять обнародование деструктивного контента. Этого, как раз, в TikTok нет.
"Я не имею таких полномочий. Кто-то из парламента должен подать законопроект. Если парламент поддержит, то эта сеть в Украине может быть запрещена", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о запрете TikTok в Украине.
Напомним, что два дня назад в Боярке Киевской области из-за таблеток умерла девочка, а ее подруга оказалась в больнице. На следующий день в Умани лекарств напились две восьмиклассницы. Ранее сообщалось, что в Киеве девочка выпрыгнула с 14 этажа и погибла на месте.
Отметим, что недавно в киевскую клинику "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина, который также принял лекарственный препарат в рамках смертельного "таблеточного" челленджа одной из соцсетей.
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