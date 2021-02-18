Челлендж набирает обороты: 15-летний киевлянин наглотался таблеток [ Редактировать ]
В четверг, 18 февраля, в киевскую клинику "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина, который также принял лекарственный препарат в рамках смертельного "таблеточного" челленджа одной из соцсетей. Об этом говорилось в эфире одного из украинских телеканалов.
Ребенка доставили в больницу утром из дома.
Сейчас врачи констатируют, что его состояние стабильное и угрозы уже жизни нет.
Напомним, что два дня назад в Боярке Киевской области из-за таблеток умерла девочка, а ее подруга оказалась в больнице.
На следующий день в Умани лекарств напились две восьмиклассницы.
Ранее сообщалось, что в Киеве девочка выпрыгнула с 14 этажа и погибла на месте.
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