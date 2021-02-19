На Мюнхенській безпековій конференції розглядають глобальні загрози людству [ Редактировать ]
"Спеціальна сесія" Мюнхенської безпекової конференції триває онлайн у ці хвилини. Серед учасників: Джо Байден, Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Єнс Столтенберг та Білл Гейтс.
Говоритимуть про поновлення трансатлантичного співробітництва, а також протистояння глобальним викликам. Організатори наголошують, що нинішня сесія не є заміною Мюнхенської безпекової конференції. Повноцінний захід, за безпосередньої фізичної присутності учасників, проведуть, щойно це дозволить епідеміологічна ситуація.
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