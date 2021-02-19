Новые санкции: в СНБО приняли важные решения [ Редактировать ]
В пятницу, 19 февраля, прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В ходе встречи был принят целый ряд важных решений. О них в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Так, по итогам заседания, были введены санкции, касающиеся 19 юридических лиц и восьми физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Кроме того, обсуждалась ситуация на Донбассе. Однако решение засекречено и не оглашается.
Также были приняты следующие решения:
- Нефтепровод "Прикарпатзападтранс", владение которым приписывается Медведчуку, вернуть в государственную собственность.
- Утверждены новые санкции против восьми человек. Среди них - Виктор Медведчук и его жена - Оксана Марченко. Причина - финансирование терроризма. Под ограничительные меры попадает все имущество Медведчука, а также доля Марченко в собственности канала "1+1"(канал продолжит вещание).
- Введены санкции в отношении 19 юридических лиц и 8 физических лиц, в т.ч. 5 самолетов, которые летали рейсом "Киев-Москва". Из 8 физлиц, 5 из которых - граждане России.
Санкции ввели на три года.
Решение СНБО вступит в силу после подписания его президентом.
Ранее сообщалось, что в СНБО назвали сроки наработки Стратегии нацбезопасности Украины. Документ предусматривает разработку отдельной стратегии энергетической безопасности.
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