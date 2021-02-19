"Опозиційна платформа - За життя" вимагає переглянути тарифи для населення та збільшити видатки на виплату пільг та житлових субсидій

Підвищення комунальних тарифів та скандальні земельні питання - це все про сьогоднішню сесію Одеської міськради. Що спричинило суперечки між депутатами?