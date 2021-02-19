На засіданні Соціальної ради України обговорили зниження тарифів і підвищення соціальних стандартів - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Зниження тарифів і підвищення соціальних стандартів. Сьогодні ці питання обговорювали на засіданні Соціальної ради. Експерти та громадські діячі разом з нардепами закликали владу звернути увагу на соціальну сферу.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Абсолютно необдуманная тарифная политика, которая привела сегодня к коллапсу платежек в стране, неплатежей. Сегодня пострадали каждая украинская семья. По этому, команда "Оппозиционной платформы - За жизнь", в преддверии дня социальной справедливости, подготовила пакет законопроектов, приняв который, мы, как минимум, могли бы в очень кратчайшее время уменьшить социальные разрывы в Украине.
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