"Позивний Італієць" - це документальна стрічка про визволеного з в'язниці нацгвардійця Віталія Марківа. Фільм сьогодні презентували в Києві, а зняли... правоохоронці.

Побратими, рідні, колеги на допрем'єрному показі документальному фільму "Позивний Італієць" про бійця нацгвардії Віталія Марківа зібрався повний зал.

Геннадій Малишев, офіцер батальйону "Кульчицький":

Я хотів би побачити Віталія, бо фактично я був учасником тих подій.

Сам герой фільму, Віталій каже, при зйомках було складно знову переживати певні моменти свого життя. Якою вийшла стрічка, запевняє, не знає.

Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України:

Я вперше буду дивитися разом з усіма. - Які відчуття зараз? - Невідомі. Відколи я повернувся, я старався не дивитися там ніякі сюжети, мені вистачало того, що мене показували, як звіра в клітці.

"Позивний Італієць", саме так представився Марків у травні 2014 року, - згадує автор фільму Артем Шевченко.

Артем Шевченко, речник Міністерства внутрішніх справ України:

Коли почалася ця драма із затриманням і незаконним переслідуванням, безумовно ми всі переживали і я відчував, що ми мусимо зняти фільм і добре, що він закінчився хеппі ендом. Це про інформаційну війну, це фільм про цю телевізійну вежу, Карачун - вона є символом цієї інформаційної війни, яку ворог постійно проти нас веде і один з елементів цієї війни - це несправедливе звинувачення Віталія і несправедливе притягнення до кримінальної відповідальності, з яким вдалося впоратись.

Трирічну боротьбу за визволення з-за ґрат українського воїна згадує і міністр МВС Арсен Аваков.

Арсен Аваков: міністр внутрішніх справ України:

Мы прилетали в Милан, в котором было солнышко, а пани Оксана говорит: у Виталика плохое настроение, он считает, что все это бесполезно, что ничего не получится, но нияких показів проти держави України він не дасть. Для меня очень важно, когда он с Софийской площади на фоне баннера "Фри Маркив" сказал: "мама, я дома". Поэтому, слава нашему герою и слава Украине.

Сам Марків оцінює цей фільм не як приклад боротьби за його визволення, а як протистояння російській агресії та пропаганді.

Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України:

Чому варто дивитися, бо тому що це може трапитись з будь-ким і на моєму місці міг опинитися якийсь іншій військовослужбовець. Тому це просто історія боротьби та незламності.

Подивитись фільм "Позивний Італієць" вже за кілька днів можна буде у вільному доступі на "Ютубі".