В пятницу, 19 февраля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал решения по офшорам и государственным недрам. Он заявил, что эти решения будут принимать на будущих заседания СНБО. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Далее будет. Далее будут офшоры, собственность, далее будет все, что с 90-х украли у украинского народа - будет у украинского народа. Я могу сказать, все эти депутаты, которые сегодня сидят с состояниями 300 миллионов, 400 миллионов. Люди добрые, где вы это взяли? Вы никогда не работали в бизнесе.

Секретарь СНБО отметил, что на следующих заседания СНБО будет больше решений и они будут "интереснее", в частности, будущие решения будут касаться депутатов.

На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые не работали нигде, но имеют огромные состояния, все это будут возвращать.

Данилов добавил, что отдельным вопросом заседаний СНБО будет ситуация вокруг украинских государственных недр.

И то, что касается украинских недр. Отдельная вообще ситуация, когда забрали все, что могли забрать, когда не платят ни копейки и вопят, что переживают за народ. Не надо. Закончились эти времена.

Ранее мы писали о том, что по итогам заседания СНБО были введены санкции, касающиеся 19 юридических лиц и восьми физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ранее мы писали о том, что Кравчук прокомментировал решения СНБО.

Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.

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