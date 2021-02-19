В пятницу, 19 февраля, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал о том, что решение СНБО о немедленном введении прямых санкций против восьми физических и 19 юридических лиц - следствие жесткой личной позиции президента Владимира Зеленского.

Я бы даже сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента. Политики жесткой, бескомпромиссной, государственно-ориентированной.

Он подчеркнул, что Зеленский категоричен в том, что нельзя играть в чужой команде и претендовать на право формировать в Украине правила или определять ценности.

Очевидно, что для тех, кто бесконечно превращает в полигон и заливает страну фейками будет еще больнее. Усердно работать на разрушение украинского государства и выдавать это за "заботу о благе народе" не получится.

По его словам, глава государства хочет таки добиться консенсусного решения новых элит о том, что нельзя, работая только в теневых форматах, влиять на общество. Нужна ответственность и честность.

Ну и главное. Срока давности и прочих юридических якобы/хитростей не будет. На только для "формата Медведчука". Но и для других "фамильных форматов", где много пафосных слов и мало реальной правды. Президент вполне конкретен, и он четко говорит: страна не может позволить себе вечно закрытые глаза", - сказал

Также Подоляк добавил, что страна не может позволить себе содержать тех, кто ее обворовывает и вкладывают деньги в усугубление общественного раскола.

Ранее мы писали о том, что Кравчук прокомментировал решения СНБО.

Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.