Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал решение СНБО о введении санкций против ряда физических лиц и компаний. Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

Украина воюющая держава. Это означает, что любые действия Украины, законы Украины, действия должностных лиц Украины, те кто мешает Украине защищать землю, должны рассматриваться сквозь призму войны. То есть законы, нормативные акты, коррупционные действия, попытки навредить Украине строить государство должны караться законом.

Экс-президент считает, что в стране, которая находится в состоянии войны, "не может быть снисхождения" к тем, кто вредит борьбе народа за независимость, "ищет в России какие-то поблажки, открывает фабрики, заводы".

Есть реальная война. На войне, на силу отвечаем силой, на выстрелы отвечаем выстрелами - зеркально. Мы не приходили на их территорию, мы защищаем свою землю. Должны действовать в соответствии с законами, Конституцией, как государство, которое борется с врагом... Поэтому я поддерживал и поддерживаю конкретные реальные действия, не только СНБО, Верховной Рады, президента. Это началось не сегодня. Власть должна начать действовать давно, с начала войны.

Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.