Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 20 февраля анонсировал внеочередное заседание парламента 23 февраля на 12 часов по требованию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает управление Аппарата ВР.

По данным ВР, на внеочередном заседании Рады народные депутаты рассмотрят законопроект для восстановления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также в отношении полномочий исполняющих обязанности министра.

В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва...: созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ... на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украина по возобновлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года

Стоит отметить, как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, из-за вето закона выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой, потому что и.о. главы Минэнерго не может подписать необходимые документы.

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Аппарату Верховной Рады Украины поручено обеспечить подготовку и проведение этого внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины и проинформировать народных депутатов Украины о вопросе, рассмотрение которого запланировано на нем.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада 16 февраля приняла закон №4531 о государственной службе, который предусматривает возобновление конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Документ также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политическим мотивам.

Читайте также, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развитию мощной системы нацбезопасности и обороны. На совещании глава государства дал ряд поручений Минобороны.

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