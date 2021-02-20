Верховная Рада Украины может отменить переход на зимнее и летнее время в стране. Так, Комитет Рады по вопросам экономического развития уже рассмотрел законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" и рекомендовал парламенту принять его за основу.

Инициатором законопроекта стал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.



По его словам, переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека.

"Я направил письма в Национальную академию наук и ведущие медицинские университеты Украины. Абсолютно все, без исключения, выразили поддержку идее отмены сезонного перевода часов", - заявил Руслан Стефанчук, сообщает пресс-служба парламента.

Он также добавил, что около 95% территории Украины находится в пределах одного часового пояса, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.

Политик также напомнил, что после аннексии Крыма Российская Федерация установила на временно оккупированных территориях московское время.

"Наша задача - установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения", - заявил он.

Тем не менее, в пояснительной записке к законопроекту утверждается следующее: "Ежегодно переход на зимнее время произойдет в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году он запланирован в ночь с субботы (24 октября), на воскресенье (25 октября). Надеемся, что в случае поддержки Верховной Радой Украины, это сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется".

Украина ежегодно переходит на летнее время в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменяла перевод часов на зимнее время, но уже через месяц парламент отменил свое решение.

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