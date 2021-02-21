Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 20 февраля, зафиксировано 4 489 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 323 ребенка и 133 медработника.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 2 445 человек;
- летальных исходов - 58;
- выздоровело - 1 557 человек;
- проведено тестирований за сутки - 27 188 (в том числе методом ПЦР - 19 616, методом ИФА - 4 697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2 875).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 304 456 человек;
- выздоровело - 1 146 073 человека;
- летальных исходов - 25 103;
- проведено ПЦР-тестов - 6 700 971.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320) и Закарпатской (281) областях.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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