В Украине свыше 4 тыс. новых случаев коронавируса за сутки Источник: Pixabay

В Украине за минувшие сутки, 20 февраля, зафиксировано 4 489 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 323 ребенка и 133 медработника.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 2 445 человек;

летальных исходов - 58;

выздоровело - 1 557 человек;

проведено тестирований за сутки - 27 188 (в том числе методом ПЦР - 19 616, методом ИФА - 4 697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2 875).

За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 304 456 человек;

выздоровело - 1 146 073 человека;

летальных исходов - 25 103;

проведено ПЦР-тестов - 6 700 971.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320) и Закарпатской (281) областях.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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