Місцеві посадовці упевнені: все це результат новорічних гулянь та карантинних послаблень

І вся ця епопея із вакцинацією відбувається на тлі нового спалаху Ковіду в Україні. В Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Там рекордна кількість хворих.

Місцеві посадовці упевнені: все це результат новорічних гулянь та карантинних послаблень. Тож зараз там обмеження посилюють.

На Буковині вже перевели дітей на дистанційне навчання, а на Прикарпатті розгортають блокпости, і закривають ресторани та розважальні заклади. Бо місць у лікарнях не вистачає. Побільшало тяжких хворих.

На Івано-Франківщину цього тижня терміново прилітав головний санітарний лікар, а кілька дні тому в області почали розгортати мобільний госпіталь для ковідних пацієнтів.