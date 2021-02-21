Відлуння Новорічних свят: захід України накриває коронавірусом [ Редактировать ]
І вся ця епопея із вакцинацією відбувається на тлі нового спалаху Ковіду в Україні. В Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Там рекордна кількість хворих.
Місцеві посадовці упевнені: все це результат новорічних гулянь та карантинних послаблень. Тож зараз там обмеження посилюють.
На Буковині вже перевели дітей на дистанційне навчання, а на Прикарпатті розгортають блокпости, і закривають ресторани та розважальні заклади. Бо місць у лікарнях не вистачає. Побільшало тяжких хворих.
На Івано-Франківщину цього тижня терміново прилітав головний санітарний лікар, а кілька дні тому в області почали розгортати мобільний госпіталь для ковідних пацієнтів.
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