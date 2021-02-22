Євросоюз розгляне "навальні" санкції проти Росії [ Редактировать ]
Сьогодні Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії - через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального. Обмеження узгодять на зустрічі очільників дипломатичних відомств країн ЄС.
Найімовірніше, санкції торкнуться фізичних осіб та організацій. Їх запровадять через новий механізм, який передбачає покарання порушників прав людини.
Минулого тижня Європейський суд з прав людини ухвалив, що російська влада повинна негайно звільнити Навального. Однак у Москві назвали це "втручанням у судову систему країни".
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