В Украине пройдет массовая реставрация культурных объектов (список) [ Редактировать ]
В понедельник, 22 февраля, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о том, что в Украине планируют за три года отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия. Об этом он заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30".
Также он назвал несколько таких объектов.
Речь идет об реставрации, в частности, объектов, находящихся в аварийном состоянии. Например, крепость в Хотине.
Ткаченко представил список объектов, которые планируют отреставрировать:
- Национальную филармонию в Киеве,
- Черновицкий национальный университет,
- Национальный историко-культурный заповедник "Качановка",
- Подгорецкий замок во Львовской области,
- Николаевскую астрономическую обсерваторию,
- Национальный литературный мемориальный музей имени Сковороды в Харьковской области,
- Замок Радзивиллов в Волынской области,
- Чертковский замок в Тернопольской области,
- Днепропетровский колледж культуры и искусств.
Ранее мы писали о том, что в Андреевской церкви в Киеве завершилась масштабная реставрация, которая длилась 11 лет.
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