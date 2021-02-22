В понедельник, 22 февраля, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о том, что в Украине планируют за три года отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия. Об этом он заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30".

Также он назвал несколько таких объектов.

Речь идет об реставрации, в частности, объектов, находящихся в аварийном состоянии. Например, крепость в Хотине.

Ткаченко представил список объектов, которые планируют отреставрировать:

Национальную филармонию в Киеве,

Черновицкий национальный университет,

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка",

Подгорецкий замок во Львовской области,

Николаевскую астрономическую обсерваторию,

Национальный литературный мемориальный музей имени Сковороды в Харьковской области,

Замок Радзивиллов в Волынской области,

Чертковский замок в Тернопольской области,

Днепропетровский колледж культуры и искусств.

Ранее мы писали о том, что в Андреевской церкви в Киеве завершилась масштабная реставрация, которая длилась 11 лет.