В Кривом Роге мужчина избил и ограбил школьника, а потом пырнул ножом прохожего [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Кривом Роге полицейские задержали преступника, который сначала избил и ограбил подростка, а потом напал с ножом на местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Серию преступлений 20-летний мужчина совершил вечером 21 февраля на улице в Покровском районе.
Сначала злоумышленник ударил ногой в голову 13-летнего мальчика и отобрал у него смартфон.
После этого у грабителя возник конфликт с прохожим: недолго думая, он ударил оппонента ножом в живот.
Свидетели сообщили об агрессоре в полицию. На станции скоростного трамвая его задержали и доставили в отделение полиции.
У жителя Херсонской области изъяли нож, которым он ранил прохожего, и похищенный мобильный телефон.
Полиция открыла уголовное производство по факту грабежа (ч. 2 ст. 186 УКУ) и умышленного телесного повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УКУ) урона здоровью. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Киеве консьержку избили битой ради обогревателя и старого телефона.
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