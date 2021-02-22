Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы Источник: Национальная полиция Украины

В Кривом Роге полицейские задержали преступника, который сначала избил и ограбил подростка, а потом напал с ножом на местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Серию преступлений 20-летний мужчина совершил вечером 21 февраля на улице в Покровском районе.

Сначала злоумышленник ударил ногой в голову 13-летнего мальчика и отобрал у него смартфон.

После этого у грабителя возник конфликт с прохожим: недолго думая, он ударил оппонента ножом в живот.

Свидетели сообщили об агрессоре в полицию. На станции скоростного трамвая его задержали и доставили в отделение полиции.

У жителя Херсонской области изъяли нож, которым он ранил прохожего, и похищенный мобильный телефон.

Полиция открыла уголовное производство по факту грабежа (ч. 2 ст. 186 УКУ) и умышленного телесного повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УКУ) урона здоровью. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киеве консьержку избили битой ради обогревателя и старого телефона.