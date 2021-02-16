Житель Кривого Рогу погрожував підірвати батьків Зеленського [ Редактировать ]
Невдоволений своєю пенсією житель Кривого Рогу погрожував підірвати квартиру батьків Володимира Зеленського. Чоловік зателефонував до поліції і поскаржився, що не може вижити на дві тисячі гривень соцгарантій, тому зважився на такий крок.
Виклик виявився хибним, а мінер - нетверезим. До речі, його особу встановили дуже швидко і знайшли буквально за кілька годин за номером телефону. Тепер йому загрожує до шести років ув'язнення.
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