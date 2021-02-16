Невдоволений своєю пенсією житель Кривого Рогу погрожував підірвати квартиру батьків Володимира Зеленського. Чоловік зателефонував до поліції і поскаржився, що не може вижити на дві тисячі гривень соцгарантій, тому зважився на такий крок.

Виклик виявився хибним, а мінер - нетверезим. До речі, його особу встановили дуже швидко і знайшли буквально за кілька годин за номером телефону. Тепер йому загрожує до шести років ув'язнення.