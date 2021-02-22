Забої, синці та пошкоджені автівки: у Києві з дахів падають брили льоду [ Редактировать ]
Забої, синці та десятки пошкоджених автівок. Київ охопив бурулькопад. Через різку зміну температури - з неочищених дерев і дахів падають брили льоду та снігу. Так, напередодні із забоями хребта і плеча госпіталізували жінку в Голосіївському районі.
Кияни у мережі діляться світлинами потрощених автівок. У Центрі медичної допомоги закликають бути обережними, адже вночі знову очікується зниження температури до мінусової.
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