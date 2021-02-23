Біля Зайцевого під обстрілом загинув український військовий [ Редактировать ]
В українському війську знову бойові втрати. Цієї ночі біля Зайцевого під ворожим мінометним вогнем загинув армієць. Ще в одного - осколкові поранення. Від початку доби російські окупанти вже тричі атакували позиції ЗСУ. А напередодні - 11 разів.
Унаслідок обстрілу поблизу Авдіївки загинув український боєць - Сергій Петраускас із Чернігівщини. Він служив у 72 окремій механізованій бригаді Чорних Запорожців. Як повідомили у військкоматі Чернігівської області, в армійця лишилась дружина і двоє доньок.
Ще двоє бійців зазнали поранень учора на Донбасі. Ворог атакує з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. Моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила звіт за вихідні - протягом двох днів спостерігачі нарахували 230 обстрілів, більшість з них на Луганщині.
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