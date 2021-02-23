Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что Украине будет использоваться каскадная модель вакцинации, подразумевающая работу мобильных бригад все время.

По его словам, каждая из таких бригад сможет делать по 100 инъекций в сутки.

Он напомнил, что вакцинация населения от коронавируса в стартует со среды, 24 февраля. Граждан будут прививать препаратом AstraZeneca в два этапа.

Мы на бригаду рассчитываем занятость по 100 вакцинаций в течение 28 дней. То есть они используют 2,8 тысяч вакцин. После этого на 29 день они возвращаются в первое учреждение, которое вакцинировали 28 дней назад, и проводят повторную вакцинацию.

По его словам, такая система поможет постоянно быть в процессе вакцинации и стабильно привлекать медработников, что "приведет к снижению количества программных ошибок, которые могут возникать при проведении вакцинаций".

Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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