Украина получит вакцины от коронавируса двумя путями: через механизм глобального доступа COVAX и путем прямых закупок. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Мы все еще рассчитываем на первые партии (вакцин - ред.) в феврале. Вакцины от COVID-19 Украина будет получать двумя путями: через глобальную инициативу COVAX, в рамках которой Украина может безвозмездно или по заниженной цене получить от 8 до 16 млн доз - фактически, для 8 млн человек", - сказал министр.

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Он также отметил, что, согласно информации ЮНИСЕФ и должностных лиц ЕС, в начале марта в Украину поступят первые партии вакцины BioNTech/Pfizer в количестве 117 тысяч доз.

Также ожидается, что в первом полугодии 2021 года Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз от компании AstraZeneca/Oxford.

"Второй путь получения вакцины - через прямые закупки у компаний-производителей за счет средств госбюджета, международных доноров, кредитных средств и программы Всемирного банка и ЕБРР. Другие источники также рассматриваются", - рассказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Степанов вылетел в Индию за вакциной от COVID. Министр намерен заключить дополнительный контракт на поставки вакцин с Serum Institute of India. Это должны быть дополнительные поставки к уже зарезервированным 12 млн дозам вакцины.

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