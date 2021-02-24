Степанов объявил о начале вакцинации [ Редактировать ]
В среду, 24 февраля, глава Минздрава Максим Степанов объявил о старте вакцинации от коронавируса в Украине.
Так, Степанов заявил:
Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа, согласно планам Минздрава, имеем такие договоренности и понимаем относительно поставки и сроков поставки вакцин в Украину. Прежде всего хочу сообщить, что сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19ю
Он сообщил, что первые вакцины отправились в регионы Украины в 7:00.
"Задача мной поставлена четко - провести первый этап вакцинации в сжатые сроки", - добавил министр.
Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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