"Украина примет участие в испытаниях новой вакцины в форме спрея" - Степанов [ Редактировать ]
В среду, 24 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Украины готова к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Об этом он заявил на брифинге.
Украина примет участие в клинических испытаниях.
Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель.
Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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