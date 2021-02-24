У Дніпрі поліція розшукує жертв шахрайок [ Редактировать ]
У Дніпрі правоохоронці розшукують жертв шахрайок. Дві жінки днями ошукали пенсіонерку, забравши у неї усі заощадження. Начебто для перевірки лічильників, вони потрапили до квартири літньої жінки. Запропонували обміняти гроші нібито старого зразка на нові купюри.
Довірлива пенсіонерка погодилася і віддала у руки шахрайкам понад 2 тисячі доларів. В обмін отримала конверт із простим папером. Зловмисниць затримали. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі.
Дмитро Скрипник, старший оперуповноважений відділу Кримінальної поліції Дніпровського райуправління поліції:
Старенька віддала свої всі заощадження, а саме 2200 доларів та 9 тисяч гривень. Після вчинення злочину, вище вказані особи намагалися втекти, але були затримані працівниками кримінальної поліції.
по теме
Местные жители сообщили на "102", что по селу Новые Беляры ездит Mercedes с мужчинами, которые пытаются пробраться в дома местных жителей и завладеть их имуществом. Во время проверки документов водитель подозрительной иномарки нажал на газ и сбил копов
34-летний житель Днепра создал фиктивный сайт, где принимал заказы на изготовление мебели. Для рекламы "своих" кухонных стенок и раздвижных шкафов он использовал фотографии работ, выполненных настоящими мастерами
Невдоволений своєю пенсією житель Кривого Рогу погрожував підірвати квартиру батьків Володимира Зеленського. Чоловік зателефонував до поліції і поскаржився, що не може вижити на дві тисячі гривень соцгарантій
Школьнице позвонили заключенные из СИЗО и сообщили, что деньги нужны для спасения ее родителей, попавших в беду. Забирать у ребенка деньги злоумышленники отправили таксиста
Спецзагін на колесах. Пакистанську поліцію взули в роликові ковзани. Аби патрульні могли швидше наздоганяти хуліганів. Як вправляються поліцейські з новим "транспортом" і чому вдалися до такого експерименту