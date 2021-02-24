У заповіднику Асканія-Нова гинуть птахи [ Редактировать ]
У біосферному заповіднику Асканія-Нова знову гинуть птахи. Напередодні там знайшли майже 200 трупів червонокнижних видів: крижнів, качок та граків. Причини з'ясовує держпродспоживслужба Херсонщини. Фахівці підозрюють, пернатих косить пташиний грип. Водночас правоохоронці перевіряють, чи не отруїли птахів засобами проти шкідників, які розпилюють на сусідніх полях фермери.
Віталій Боярський, начальник управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби Херсонської області:
Спеціалістами відділення було відібрано матеріал, доставлено в регіональну лабораторію херсонської держпродспоживслужби для подальшого спрямування у Миколаївську лабораторію для дослідження.
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