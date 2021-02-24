В среду, 24 февраля, глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов назвал официальную причину возгорания в доме престарелых в городе Харьков.

Об этом он заявил на заседании правительства.

Так, пожар в доме престарелых возник из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Тогда погибли 16 человек.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня. Площадь пожара составляет 100 кв. м. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня. Возгорание случилось в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время".

Ранее мы писали о том, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительную причину пожара в Харькове.

22 января, в Харькове объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.

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