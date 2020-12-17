Смерть Кернеса: в Харькове объявили траур [ Редактировать ]
В Харькове, в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса, 17, 18 и 19 декабря объявлены днями траура. Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской городского совета.
Отмечается, что в эти дни будет приспущен государственный флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.
Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.
В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находится на стопроцентном диализе (искусственное выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма - ред.).
Podrobnosti.ua также публиковали реакцию известных политиков на смерть Геннадия Кернеса.
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