В Харькове, в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса, 17, 18 и 19 декабря объявлены днями траура. Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской городского совета.

Отмечается, что в эти дни будет приспущен государственный флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находится на стопроцентном диализе (искусственное выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма - ред.).

Podrobnosti.ua также публиковали реакцию известных политиков на смерть Геннадия Кернеса.

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