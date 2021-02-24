В среду, 24 февраля, от коронавируса в Украине вакцинировано уже 10 человек. Первые вакцины получили врачи в Черкассах. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал во время брифинга.

В Черкассах у нас уже 10 человек провакциновано. Первым был врач-реаниматолог Евгений Горенко.

Степанов добавил, что вакцинация "уже планово пошла".

Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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