В Украине уже вакцинировались 10 человек [ Редактировать ]
В среду, 24 февраля, от коронавируса в Украине вакцинировано уже 10 человек. Первые вакцины получили врачи в Черкассах. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал во время брифинга.
В Черкассах у нас уже 10 человек провакциновано. Первым был врач-реаниматолог Евгений Горенко.
Степанов добавил, что вакцинация "уже планово пошла".
Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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