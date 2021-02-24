Кофе - любимый многими ароматный напиток, с которого начинается утро. Однако во всем должна быть мера, так и с бодрящим кофе. Об опасности передозировки этого напитка рассказали ученые из Университета Южной Австралии, передает newsyou.info.

Эксперты проанализировали генетическую информацию 350 тысяч человек от 37 до 73 лет. Исследователи сравнили уровень потребления этими гражданами кофе на протяжении всей жизни и концентрацию холестерина и жиров, сообщается в статье Clinical Nutrition.

Ученые пришли к выводу, что чем больше человек пьет кофе, тем в его крови выше содержание жиров и холестерина. Это, в свою очередь, ведет к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Исходя из данных анализы, австралийские эксперты сообщили, что опасной дозой кофе можно назвать шесть и более чашек в день. Все дело в содержащемся в кофейных зернах химическом соединении кафестоле, который повышает уровень холестерина в крови.

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