В четверг, 25 февраля, в Киеве начнется вакцинация от коронавируса. В столице первыми получат прививки медицинские работники.

Об этом рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"Завтра начинается вакцинация с медработников. Вакцины не развозятся. Их забирает мобильная бригада и привозит туда, где проходит вакцинация", - рассказала она.

При этом Вишневская добавила, что вакцинация будет проходить во временных пунктах.

"В определенной больнице, определенное количество медиков. Бригада забирает определенное количество доз, вакцинирует и все", - отметила она.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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