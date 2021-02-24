Когда Киев начнет вакцинацию от COVID [ Редактировать ]
В четверг, 25 февраля, в Киеве начнется вакцинация от коронавируса. В столице первыми получат прививки медицинские работники.
Об этом рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"Завтра начинается вакцинация с медработников. Вакцины не развозятся. Их забирает мобильная бригада и привозит туда, где проходит вакцинация", - рассказала она.
При этом Вишневская добавила, что вакцинация будет проходить во временных пунктах.
"В определенной больнице, определенное количество медиков. Бригада забирает определенное количество доз, вакцинирует и все", - отметила она.
Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 24 февраля, вакцина от коронавируса будет доставлена почти во все области Украины
В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca
Во вторник, 23 февраля, в аэропорт Борисполь приземлился самолет с первой партий вакцины от коронавируса
Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин